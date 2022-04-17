Страна-агрессор Россия может начать следующую фазу войны в Украине уже в ближайшие дни. В связи с этим Соединенные Штаты Америки призывают союзников предоставить нашему государству больше артиллерии и боеприпасов.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей американского Министерства обороны.

Официальные лица на условиях анонимности рассказали, что, по оценкам США, Россия может начать перемещение части своих сил обратно в Украину уже в эти выходные или в начале следующей недели.

Около двух недель назад российские войска отступили из-под Киева и с севера Украины на территорию Беларуси и РФ. Тогда в Вашингтоне отмечали, что российские войска намерены перегруппироваться, после чего начать наступательные действия, сосредоточившись на Донбассе и юго-восточной Украине.

Теперь же в Пентагоне считают, что РФ может перебросить военные подразделения обратно в Украину и начать наступление еще до того, как они будут снова готовы к бою.

Пока войска РФ готовились к следующей фазе войны, боевые действия на юге и востоке Украины не прекращались. По оценкам Пентагона, за это время украинские военные ежедневно тратили по несколько тысяч артиллерийских снарядов.

На этой неделе администрация президента США Джо Байдена объявила об отправке в Украину 40 тыс. артиллерийских снарядов и 18 гаубиц. В то же время один из чиновников объяснил телеканалу, что с учетом того, что украинские военные используют тысячи снарядов в день, этих 40 тыс. хватит в неделю.

По данным журналистов, именно поэтому официальные лица США сейчас пытаются убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы их хватило, когда усилится наступление войск РФ.

Российские захватчики, вероятно, будут пытаться окружить украинские войска на востоке Украины. Как объяснил чиновник Пентагона, войска РФ в первые недели вторжения в Украину в значительной степени полагались на крылатые ракеты, артиллерию большой дальности, авиаудары, но основным оружием нового наступления, вероятно, будет артиллерия и ракеты малой дальности.

Чиновник подчеркнул, что мир должен продолжать снабжать Украину боеприпасами, чтобы она могла продолжать бороться.

По информации Генерального штаба ВСУ, РФ готовится к морской десантной операции и проверяет боеготовность сил на территории Приднестровья. Вооруженные формирования Приднестровья оказались не готовы к ведению боевых действий.

Источник: NBC News

Фото: Генеральный штаб ВСУ