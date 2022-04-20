Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что НАТО может принять участие в безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

— Была определенная надежда, что россияне могут разрешить безопасный проход гражданским лицам и раненым солдатам из Мариуполя, — сказала она в среду.

Нуланд добавила, что, по ее пониманию, если это произойдет, “в этом случае будут привлечены союзники по НАТО”.

Однако такие договоренности “неоднократно рушились“, и в конце концов именно россияне должны разрешить безопасный проход, подчеркнула Нуланд.

— Осада Мариуполя говорит о жестокости этой войны и военных преступлениях, которые совершает Владимир Путин, – заместитель Госсекретаря США.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что армия РФ начала битву за Донбасс, к которой долго готовилась.