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Факты / Мир / Мировые новости

Союзников НАТО могут привлечь к обеспечению эвакуации граждан из Мариуполя – Нуланд

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Вікторія Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что НАТО может принять участие в безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

— Была определенная надежда, что россияне могут разрешить безопасный проход гражданским лицам и раненым солдатам из Мариуполя, — сказала она в среду.

Нуланд добавила, что, по ее пониманию, если это произойдет, “в этом случае будут привлечены союзники по НАТО”.

Однако такие договоренности “неоднократно рушились“, и в конце концов именно россияне должны разрешить безопасный проход, подчеркнула Нуланд.

— Осада Мариуполя говорит о жестокости этой войны и военных преступлениях, которые совершает Владимир Путин, – заместитель Госсекретаря США.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что армия РФ начала битву за Донбасс, к которой долго готовилась.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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