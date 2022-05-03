Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против России, так как вторжение РФ в Украину нарушило глобальную безопасность.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-премьер Еврокомиссии Жозеп Боррель.

— Неспровоцированная война России против Украины влияет на глобальную безопасность. Мы работаем над 6-м пакетом санкций, который направлен на отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и борьбу с импортом нефти, — написал он.

Жозеп Боррель добавил, что эти меры будут представлены на утверждение Совета Евросоюза.

Ранее глава европейской дипломатии сообщал, что шестой пакет санкций против России планируют утвердить на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Оно запланировано на 10 и 16 мая.

26 апреля Польша ввела санкции против 15 российских олигархов и 35 российских и белорусских компаний, а также их дочерних предприятий. Речь идет о замораживании активов и имущества этих фирм, а также запрете въезда в страну.

Среди известных компаний, попавших под польские санкции, Газпром, Новатек, Лаборатория Касперского, КамАЗ, Белоруснефть.