Главы правительств и государств стран-участников Большой семерки (G7) заявили о единстве в том, чтобы не дать победить президенту РФ Владимиру Путину в войне против Украины.

Об этом говорится в общем коммюнике лидеров стран G7, опубликованное на сайте Белого дома.

Заявление начинается с акцента на памятной дате, 8 мая, когда мировое сообщество отмечает окончание Второй мировой войны в Европе и освобождение от фашизма и нацизма.

— Мы скорбим о миллионах жертв и выражаем свое уважение, особенно всем тем, кто заплатил последнюю цену за победу над национал-социалистическим режимом, включая западных союзников и Советский Союз. 77 лет спустя президент Путин и его режим решили вторгнуться в Украину в неспровоцированной агрессивной войне против суверенной страны. Его действия позорят Россию и исторические жертвы ее народа, — говорится в сообщении.

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В заявлении G7 отмечается, что вторжение в Украину и действиями с 2014 года РФ нарушила международный порядок, основанный на правилах, в частности Устава ООН, разработанного после окончания Второй мировой войны.

Отмечается, что на встрече лидеров присутствовал также и президент Украины Владимир Зеленский, которого все участники встречи заверили в полной солидарности и поддержке.

— Президент Зеленский подчеркнул твердую решимость Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Он заявил, что конечной целью Украины является обеспечение полного вывода российских вооруженных сил и техники со всей территории Украины и обеспечение ее способности защитить себя в будущем, и поблагодарил членов G7 за поддержку, говорится в сообщении.

Владимир Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на своих международных партнеров, в частности на членов G7, в предоставлении необходимой помощи в сфере обороноспособности, а также с целью обеспечения быстрого и эффективного восстановления экономики Украины и обеспечения ее экономической и энергетической безопасности.

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В коммюнике говорится, что украинский лидер отметил приверженность своей страны отстаивать наши общие демократические ценности и принципы, включая уважение прав человека и верховенство закона.

— Сегодня мы, члены Большой семерки, заверили президента Зеленского в нашей постоянной готовности взять на себя дальнейшие обязательства, чтобы помочь Украине обеспечить ее свободное и демократическое будущее, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и сдержать будущие акты агрессии. С этой целью мы будем продолжать оказывать военную и оборонную помощь украинским вооруженным силам, продолжать поддерживать Украину в защите ее сетей от кибер-инцидентов и расширять наше сотрудничество, в том числе в сфере информационной безопасности. Мы будем продолжать поддерживать Украину в повышении ее экономической и энергетической безопасности, — отмечается в заявлении.

Лидеры G7 напомнили, что уже выделили поддержку Украине на $24 млрд, а также обязались в ближайшие недели усилить финансовую помощь Украине для “ликвидации финансовых пробелов и предоставления основных услуг своему населению”, одновременно разрабатывая варианты для поддержания долгосрочного восстановления и реконструкции страны.

В этом контексте упоминается создание счета МВФ и Трастового фонда со стороны Европейского Союза, а также поддержку Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

— Мы призываем всех партнеров присоединиться к нашей поддержке украинского народа и беженцев и помочь Украине восстановить свое будущее. Мы вновь осуждаем неспровоцированную, неоправданную и незаконную военную агрессию России против Украины и неизбирательные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, которые привели к ужасной гуманитарной катастрофе в самом сердце Европы, — говорится в сообщении.

Лидеры отметили, что потрясены масштабной гибелью людей, посягательством на права человека и разрушениями, которые действия России нанесли Украине.

— Ни при каких обстоятельствах гражданские лица и лица, не принимающие активного участия в боевых действиях, не могут быть законными целями. Мы приложим все усилия, чтобы привлечь президента Путина и архитекторов и соучастников этой агрессии, включая режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия в соответствии с международным правом. Для этого мы будем продолжать работать вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру, — говорится в сообщении.

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Главы стран Большой семерки также отметили расследование и сбор доказательств касательно военных преступлений, совершенных в Украине, в том числе, со стороны главного прокурора Международного уголовного суда (МУС), независимой следственной комиссии, уполномоченной Советом по правам человека ООН, а также миссией ОБСЕ.

Лидеры осудили попытки РФ сменить демократически избранные власти в Украине на нелегитимные.

— Мы не признаем эти действия, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы будем продолжать противодействовать российской стратегии дезинформации, которая намеренно манипулирует мировой — в том числе российской — общественностью в надежде скрыть вину российского режима за эту войну, — отмечается в заявлении.

Планы G7 по санкциям против РФ

В коммюнике отмечается, что западные санкции уже существенно усложнили для России ведение войны против Украины. Лидерами отмечается стремление усиливать давление на РФ в дальнейшем.

Стороны коллективно обязались принять следующие меры:

1. Лидеры обязались постепенно устранить зависимость от российских энергоносителей, в том числе путем постепенного отказа или запрета на импорт российской нефти.

— Мы обеспечим, чтобы мы сделали это своевременно и упорядоченно, и таким образом, чтобы у мира было время для обеспечения альтернативных поставок. По мере этого мы будем работать вместе и с нашими партнерами над обеспечением стабильных и устойчивых глобальных поставок энергоносителей и доступных цен для потребителей, в том числе путем ускорения сокращения нашей общей зависимости от ископаемых видов топлива и перехода к экологически чистой энергии, — говорится в сообщении.

2. Стороны обязались принять меры по запрету или иному воспрепятствованию предоставления ключевых услуг, от которых зависит Россия.

— Это усилит изоляцию России во всех секторах ее экономики, — говорится в сообщении.

3. Лидеры G7 планируют принимать меры против российских банков, связанных с мировой экономикой и системно важных для российской финансовой системы.

4. Стороны обязались усиливать борьбу с российской пропагандой.

— Добропорядочные частные компании не должны приносить доход российскому режиму или его филиалам, подпитывающим российскую военную машину, — говорится в сообщении.

5. Главы стран Большой семерки обязались продолжить усиливать давление на российские финансовые элиты и членов их семей, которые поддерживают президента России в его военных усилиях и растрачивают ресурсы российского народа. Они планирует ввести дополнительные санкции против различных российских лиц.

Страны G7 также продолжат работу с партнерами, чтобы не допустить уклонение РФ от санкций, их обхода или других мер, позволяющих пренебречь ограничения России.

Лидеры Большой семерки акцентировали внимание на продовольственных сбоях по всему миру, которые были вызваны войной против Украины.

— Вместе с Организацией Объединенных Наций мы призываем Россию прекратить блокаду и все другие действия, которые препятствуют производству и экспорту украинского продовольствия, в соответствии с ее международными обязательствами. Неспособность сделать это будет рассматриваться как нападение на систему питания всего мира, — говорится в коммюнике.

В заявлении говорится о помощи Украине в экспорте продукции, в том числе альтернативными маршрутами.

— Группа семи и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое и процветающее будущее Украины. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента Путина в его войне против Украины, — говорится в заявлении.

Лидеры G7 обязались помнить всех, кто боролся за свободу во Второй мировой войне, и продолжать бороться за нее сегодня, ради народа Украины, Европы и мирового сообщества.