Великобритания ввела санкции против бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой, которую связывают с главой РФ Владимиром Путиным и называют его вероятной любовницей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Великобритании.

Как отметили в МИД, на этот раз санкции ударили по ближайшему окружению и членам семьи Путина, которые получают руководящие должности благодаря своей близости к хозяину Кремля.

В МИД уточнили, что бывшая гимнастка Алина Кабаева сейчас является председателем совета директоров холдинга Национальная Медиа Группа, крупнейшей частной российской медиакомпании.

– Утверждается, что у нее близкие личные отношения с Путиным, а ранее она была депутатом Госдумы РФ от путинской Единой России, — подчеркнули в британском ведомстве.

Кроме Кабаевой, в санкционный список попали еще 11 человек, в том числе бывшая жена и двоюродный брат Путина:

• Анна Зацепилина – бабушка Алины Кабаевой. Зацепилину называют бизнес-партнером друга Путина Геннадия Тимченко, находящегося под санкциями Лондона с 22 февраля 2022 года. По данным британского МИД, бабушка Кабаевой получила от Тимченко роскошную квартиру в Москве.

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• Людмила Очеретная – бывшая супруга Владимира Путина и экс-первая леди РФ. После развода с хозяином Кремля в 2014 году она извлекла выгоду из льготных деловых отношений с российскими госструктурами.

• Игорь Путин – двоюродный брат Путина, российский бизнесмен, директор Международного морского порта Печенга.

• Михаил Путин – российский бизнесмен, родственник главы РФ (он сын еще одного двоюродного брата Путина). Михаил Путин является заместителем главы правления страховой компании СОГАЗ и заместителем главы правления газового монополиста Газпром.

• Роман Путин – двоюродный племянник главы РФ (сын Игоря Путина). Роман Путин откровенно заявлял, что семейная связь с президентом РФ позволила его компании Путин Консалтинг помогать иностранным инвесторам в РФ.

• Михаил Шеломов – российский бизнесмен, родственник Владимира Путина (по данным СМИ, сын двоюродной сестры президента РФ). Компания Шеломова ООО Акцепт делит сотрудников с ООО Бином – фирмой, зарегистрированной как владелец Дворца Путина. По информации британского МИД, Шеломов через фирму Акцепт также является акционером банка Россия, который тесно связан с Кремлем.

• Александр Плехов – близкий друг Путина, получавший выгоду от отношений с хозяином Кремля. В частности, выгоду извлекла компания Плехова Vital Development Corporation.

• Михаил Клишин – исполнительный директор банка Россия, член Совета директоров СОГАЗ.

• Владимир Колбин – сын товарища детства и делового партнера Путина Петра Колбина. Владимир Колбин получал поддержку от правительства РФ и стал генеральным директором ООО Геленджицкий морской порт.

• Юрий Шамалов – сын Николая Шамалова и брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Как подчеркнули в МИД, Юрий Шамалов входит в новую элиту детей ближайших соратников президента РФ, быстро поднялся по карьерной лестнице до должности президента Газфонда и члена совета директоров Газпромбанка.

• Виктор Хмарин – российский юрист и бизнесмен, друг и родственник Путина. Он владел рядом предприятий, таких как ООО Нефтепродуктсервис.

Санкции подразумевают замораживание активов указанных лиц. Любому гражданину Великобритании или любому британскому бизнесу запрещено иметь дело со средствами или экономическими ресурсами, принадлежащими или контролируемыми подсанкциональными лицами, а также предоставлять им средства.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на въезд или пребывание в Великобритании.

Как объяснили в британском МИД, официально задекларированные активы Владимира Путина достаточно скромны: небольшая квартира в Санкт-Петербурге, два автомобиля советских времен, прицеп и гараж. В то же время, роскошный образ жизни хозяина Кремля финансируется ближайшим окружением – членами семьи, друзьями и элитой.

– Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, которая поддерживает роскошный образ жизни Путина… Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто способствует агрессии Путина, пока Украина не победит, — подчеркнула министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

В целом Британия уже наложила санкции более чем на 1000 физических и 100 юридических лиц из РФ, в том числе на олигархов.

Недавно сообщалось, что Европейский Союз планирует ввести санкции против бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которая тесно связана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: МИД Великобритании