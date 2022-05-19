Признание Путина военным преступником: в Раду внесен проект постановления

Май, 19 в 15:02

В Верховной Раде 19 мая зарегистрирован проект постановления, которым предлагается принять заявление о признании президента РФ Владимира Путина военным преступником.

Инициатором соответствующего документа №7393 выступила народный депутат от Слуги народа Елизавета Богуцкая.

Самого текста проекта постановления на сайте парламента еще нет.

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Отмечается только то, что передан на рассмотрение руководству ВР.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что процессы против военных преступников РФ только начинаются.

По ее словам, уже есть 49 подозрений, не все они физически находятся на территории Украины, однако заочное осуждение им гарантировано.

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