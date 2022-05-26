Никто не знает, когда и чем закончится война в Украине — генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине продолжается уже три месяца, и никто не может знать, когда и как она закончится.
Об этом генсек НАТО сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
По его словам, российский президент Владимир Путин совершил большую стратегическую ошибку. Он планировал достичь своих целей в течение недели, а идет уже 13-я неделя войны.
— Однако войны непредсказуемы. И никто не может с уверенностью сказать, когда и чем закончится эта война, — констатировал генсек НАТО.
По словам Столтенберга, роль НАТО в этой войне — это поддержка Украины и предотвращение эскалации.
Что касается поддержки, то изначально страны НАТО отправляли в Украину технику советских времен, а сейчас идет все больше и больше техники НАТО. И первоочередная задача Альянса, это оказание поддержки ВСУ в долгосрочной перспективе.
— Поэтому обращаюсь к союзникам пополнить запасы. Потому что эта война все более и более идет на истощение. Там, где вы видите потери с обеих сторон, вы видите огромный спрос на боеприпасы, топливо и т. д. — объясняет Столтенберг.
Вторая задача, по мнению генсека, не допустить распространения войны на весь Европейский континент. Для этого Альянс увеличил военный контингент в восточной части до 40 тыс. солдат, плюс командование и поддержка военно-морских и воздушных сил.
— Наша главная обязанность — защищать всех союзников, один миллиард человек, проживающих в странах НАТО, — сказал Йенс Столтенберг.
При этом он подчеркивает, что если война в Украине перерастет в полномасштабное противостояние между НАТО и Россией, это принесет гораздо больший ущерб.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что Украине удалось отобрать у России стратегическую инициативу.
В начале мая Йенс Столтенберг предупредил, что следует готовиться к усилению войны в Украине, к еще большим разрушениям.