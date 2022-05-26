Май, 26 в 14:25

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине продолжается уже три месяца, и никто не может знать, когда и как она закончится.

Об этом генсек НАТО сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

По его словам, российский президент Владимир Путин совершил большую стратегическую ошибку. Он планировал достичь своих целей в течение недели, а идет уже 13-я неделя войны.

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— Однако войны непредсказуемы. И никто не может с уверенностью сказать, когда и чем закончится эта война, — констатировал генсек НАТО.

По словам Столтенберга, роль НАТО в этой войне — это поддержка Украины и предотвращение эскалации.

Что касается поддержки, то изначально страны НАТО отправляли в Украину технику советских времен, а сейчас идет все больше и больше техники НАТО. И первоочередная задача Альянса, это оказание поддержки ВСУ в долгосрочной перспективе.

— Поэтому обращаюсь к союзникам пополнить запасы. Потому что эта война все более и более идет на истощение. Там, где вы видите потери с обеих сторон, вы видите огромный спрос на боеприпасы, топливо и т. д. — объясняет Столтенберг.

Вторая задача, по мнению генсека, не допустить распространения войны на весь Европейский континент. Для этого Альянс увеличил военный контингент в восточной части до 40 тыс. солдат, плюс командование и поддержка военно-морских и воздушных сил.

— Наша главная обязанность — защищать всех союзников, один миллиард человек, проживающих в странах НАТО, — сказал Йенс Столтенберг.

При этом он подчеркивает, что если война в Украине перерастет в полномасштабное противостояние между НАТО и Россией, это принесет гораздо больший ущерб.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что Украине удалось отобрать у России стратегическую инициативу.

В начале мая Йенс Столтенберг предупредил, что следует готовиться к усилению войны в Украине, к еще большим разрушениям.