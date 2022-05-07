Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует готовиться к ужесточению войны в Украине, которую развязала Россия.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

По словам Столтенберга, НАТО намерено помогать Украине до тех пор, пока Путин будет продолжать войну, даже если на это уйдут месяцы или годы. В то же время генсек хочет сделать все, чтобы не допустить распространения войны.

На вопрос, к чему Украине следует готовиться, Йенс Столтенберг ответил, что к еще большему наступлению, к еще большей жестокости, к еще большим разрушениям.

Нынешнее наступление российской армии на Донбассе пока не набирает оборотов, потому что Вооруженные силы Украины отчаянно обороняются.

— Мы видим резкий контраст между российскими и украинскими войсками: украинские войска храбры и знают, за что воюют. Российские войска страдают от плохого руководства, низкого боевого духа, многие из россиян не знают, за что воюют, — отметил Столтенберг.

На вопрос, стоит ли ожидать Третьей мировой войны, генсек ответил, что необходимо максимально снизить риски.

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— Мы всегда должны серьезно относиться к риску возникновения большой войны. Вот почему существует НАТО. Война ужасна. Война означает уничтожение. Задача Альянса — максимально минимизировать риск войны за счет сдерживания и коллективной обороны. Мы занимаемся этим более 70 лет, — заявил Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, сейчас главная задача Альянса — сделать все, чтобы война в Украине не перекинулась на другие страны.

— Вот почему мы не направляем войска НАТО в Украину. Мы поддерживаем страну, но НАТО намеренно не является стороной войны, — сказал Столтенберг.

В то же время НАТО увеличивает численность войск и техники на восточном фланге Альянса.

— Москва должна предельно понимать, что нападение на страну НАТО будет нападением на все 30 государств-членов, — сказал Йенс Столтенберг.

Относительно ядерной риторики российского руководства, то, по словам генсека, это безответственно и неразумно. Он подчеркнул, что ядерную войну нельзя выиграть.