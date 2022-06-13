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У Макрона пока нет планов посетить Украину

Марта Бондаренко, редактор ленты
Інаугурація Еммануеля Макрона
Фото: Getty Images

У президента Франции Эммануэля Макрона нет твердых планов посетить Украину во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает телеканал CNN.

В сообщении Елисейского дворца отмечается, что Макрон посетит Украину в подходящий момент. Прорабатывается несколько вариантов, на данном этапе ничего не решено.

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В отличие от ряда европейских лидеров, президент Франции не был в Украине с момента полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

Эммануэль Макрон, который в настоящее время председательствует в Совете Европейского Союза, неоднократно заявлял, что поедет в Украину, когда это будет полезно.

Последний раз Макрон посетил Киев 8 февраля.

Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц приедут в Киев уже на этой неделе.

Но в Берлине официально пока не называют дату возможного визита канцлера в Киев.

Источник: CNN
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