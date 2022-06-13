У Макрона пока нет планов посетить Украину
У президента Франции Эммануэля Макрона нет твердых планов посетить Украину во время полномасштабной войны.
Об этом сообщает телеканал CNN.
В сообщении Елисейского дворца отмечается, что Макрон посетит Украину в подходящий момент. Прорабатывается несколько вариантов, на данном этапе ничего не решено.
В отличие от ряда европейских лидеров, президент Франции не был в Украине с момента полномасштабного российского вторжения 24 февраля.
Эммануэль Макрон, который в настоящее время председательствует в Совете Европейского Союза, неоднократно заявлял, что поедет в Украину, когда это будет полезно.
Последний раз Макрон посетил Киев 8 февраля.
Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц приедут в Киев уже на этой неделе.
Но в Берлине официально пока не называют дату возможного визита канцлера в Киев.