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Факты / Мир / Мировые новости

Франция очень быстро передаст ВСУ шесть пушек CAESAR — Макрон

Марта Бондаренко, редактор ленты
Інаугурація Еммануеля Макрона
Фото: Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны-члены НАТО полностью поддерживают Украину, а также усилят экономическую, военную и гуманитарную помощь нашему государству.

Об этом президент Франции заявил по завершении саммита НАТО в Мадриде.

По его словам, Россия в любом случае не должна победить, в противном случае безопасность Европы окажется под угрозой.

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Он подчеркнул, что цену войне знают украинцы, чувствующие это на своей плоти.

— В НАТО мы единогласно решили, как несколько дней назад на Европейском совете, а затем в G7, усилить нашу экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Союзники выполняют свои обязательства, — подчеркнул Макрон.

Также президент Франции сообщил, что страна очень быстро передаст ВСУ еще шесть пушек CAESAR и значительное количество бронетехники.

Кроме того, в сообщении Елисейского дворца отмечается, что для обеспечения безопасности Европы от угрозы, представляемой ныне Россией, союзники по НАТО, в том числе и Франция, усиливают оборону на восточном фланге.

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Напомним, что САУ CAESAR — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter. САУ предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, для обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям.

Ранее сообщалось, что за четыре дня до начала полномасштабной войны, 20 февраля 2022 года, президенты Франции и РФ Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор. Расшифровку разговора опубликовали французские журналисты.

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