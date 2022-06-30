Июнь, 30 в 17:02

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны-члены НАТО полностью поддерживают Украину, а также усилят экономическую, военную и гуманитарную помощь нашему государству.

Об этом президент Франции заявил по завершении саммита НАТО в Мадриде.

По его словам, Россия в любом случае не должна победить, в противном случае безопасность Европы окажется под угрозой.

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Он подчеркнул, что цену войне знают украинцы, чувствующие это на своей плоти.

— В НАТО мы единогласно решили, как несколько дней назад на Европейском совете, а затем в G7, усилить нашу экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Союзники выполняют свои обязательства, — подчеркнул Макрон.

À l’OTAN, nous avons décidé unanimement, comme nous l’avons fait également il y a quelques jours au Conseil européen puis au G7, de renforcer notre soutien économique, humanitaire et militaire à l’Ukraine. Les alliés sont au rendez-vous de leurs responsabilités. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 30, 2022

Также президент Франции сообщил, что страна очень быстро передаст ВСУ еще шесть пушек CAESAR и значительное количество бронетехники.

Кроме того, в сообщении Елисейского дворца отмечается, что для обеспечения безопасности Европы от угрозы, представляемой ныне Россией, союзники по НАТО, в том числе и Франция, усиливают оборону на восточном фланге.

Pour assurer la sécurité de nos alliés et partenaires européens contre la menace que la Russie constitue désormais, les alliés de l’OTAN, dont la France, renforcent la posture de dissuasion et de défense sur le flanc oriental. pic.twitter.com/pJKytkGtwk — Élysée (@Elysee) June 30, 2022

Напомним, что САУ CAESAR — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter. САУ предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, для обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям.

Ранее сообщалось, что за четыре дня до начала полномасштабной войны, 20 февраля 2022 года, президенты Франции и РФ Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор. Расшифровку разговора опубликовали французские журналисты.