Июль, 06 в 15:04

В среду, 6 июля, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши снизились цены на бензин, дизельное топливо и автогаз.

В частности, бензин А-95 можно в среднем приобрести за 7,60 злотых/литр (48,26 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 6 июля). Накануне средняя цена на этот вид горючего составляла 7,62 злотых/литр.

Также снизилась стоимость бензина марки А-98 – до 8,10 злотых/литр (51,4 грн по курсу НБУ) против 8,21 злотых/литр днем ​​ранее.

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Средняя цена литра дизтоплива снизилась до 7,71 злотых/литр (48,9 грн), тогда как накануне дизель стоил 7,80 злотых/литр.

За премиальное дизтопливо водителям в Польше сегодня придется заплатить 7,76 злотых/литр (49,2 грн). Во вторник литр этого топлива стоил 7,79 злотых.

Средняя стоимость автогаза (LPG) составляет 3,40 злотых/литр (21,59 грн). Накануне автогаз в среднем стоил 3,44 злотых/литр.

Цены на топливо на АЗС Польши отличаются в зависимости от воеводства. К примеру, средние цены на бензин А-95 сегодня самые низкие в Лодзинском воеводстве (7,35 злотых/литр, или 46,6 грн), а самые высокие – в Подлясском воеводстве (7,78 злотых/литр, или 49,4 грн).

Средняя стоимость бензина марки А-98 самая низкая в Подлясском воеводстве (7,16 злотых/литр, или 45,4 грн), а самая высокая – в Лодзинском воеводстве (8,42 злотых/литр, или 53,4 грн).

Средние цены на дизтопливо колеблются от 7,29 злотых/литр (46,2 грн) в Люблинском воеводстве до 8,59 злотых/литр (54,5 грн) в Свентокшишском воеводстве.

Стоимость топлива в Украине

Цены на топливо в Украине 6 июля немного изменились. Так, средняя цена бензина А-95 составляет 50,64 грн/л, дизельного горючего – 56,49 грн/л, автогаза – 37,78 грн/л.

Бензин А-92 можно купить в среднем за 50,30 грн/л. В то же время, бензин А-95+ стоит 52,17 грн за литр.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl