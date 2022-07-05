Липень, 05 в 16:59

У вівторок, 5 липня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі продовжили дешевшати бензин марки А-95, дизельне паливо та автогаз.

Зокрема, бензин А-95 можна в середньому придбати за 7,62 злотих/літр (49,5 грн за курсом Національного банку України станом на 5 липня). Напередодні середня ціна на цей вид пального становила 7,64 злотих/літр.

Водночас трохи зросла середня вартість бензину марки А-98 – до 8,21 злотих/літр (53,3 грн за курсом НБУ) проти 8,19 злотих/літр днем раніше.

Зараз дивляться

Середня ціна літру дизпалива знизилася до 7,80 злотих/літр (50,7 грн), тоді як напередодні дизель коштував 7,88 злотих/літр.

Здешевшало і преміальне дизпаливо: сьогодні водії в Польщі в середньому платять за нього 7,79 злотих/літр (50,6 грн). У понеділок літр цього палива коштував 8,01 злотих.

Середня вартість автогазу (LPG) за добу знизилася до 3,44 злотих/літр (22,3 грн). Напередодні автогаз у середньому коштував 3,46 злотих/літр.

Вартість палива на АЗС Польщі відрізняється, залежно від воєводства. Наприклад, середні ціни на бензин А-95 сьогодні найнижчі в Підкарпатському воєводстві (7,34 злотих/літр, або 47,7 грн), а найвищі – в Підляському воєводстві (7,79 злотих/літр, або 50,6 грн).

Середня вартість бензину марки А-98 найнижча в Люблінському воєводстві (7,84 злотих/літр, або 50,9 грн), а найвища – в Лодзинському воєводстві (8,43 злотих/літр, або 54,8 грн).

Середні ціни на дизпаливо коливаються від 7,40 злотих/літр (48,1 грн) у Люблінському воєводстві до 9,17 злотих/літр (59,6 грн) у Свентокшишському воєводстві.

Вартість пального в Україні

Ціни на паливо в Україні 5 липня не змінилися. Так, середня ціна бензину А-95 становить 50,61 грн/л, дизельного пального – 56,39 грн/л, автогазу – 38,95 грн/л.

Бензин А-92 у середньому можна купити за 49,50 грн/л. Водночас бензин А-95+ коштує 52 грн за літр.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl