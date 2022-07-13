В Иране опровергли поставки беспилотников России

Июль, 13 в 16:20

Глава МИД Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан отрицает поставки Тегераном вооружения Российской Федерации.

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Так руководитель иранского ведомства прокомментировал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, что Иран планирует поставить РФ беспилотники.

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Он подчеркнул, что его страна “избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, в частности, способных нести вооружение”.

— У нас есть соглашения об обороне с Россией, но мы не будем помогать ни одной из сторон, вовлеченных в этот конфликт, — сказал он.

11 июля Джейк Салливан заявил, что Иран в ускоренном порядке готовится предоставить России несколько сотен БПЛА, включая ударные БПЛА.

Салливан подчеркнул, что поскольку полномасштабная война продолжается, Россия понесла серьезные затраты на поле боя.

Источник: la Repubblica