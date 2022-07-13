Июль, 12 в 23:19

Продажа боевых беспилотников в Россию может стать важной вехой для иранской вооруженной промышленности и ее статуса оружейного производителя.

Однако это не изменит ход событий в полномасштабной войне на территории Украины, сообщили в CNN.

По данным Института мира США, иранские беспилотники среднего и большого размера, вероятно, могут оставаться в воздухе до 20 часов, неся при этом достаточно сложные датчики, полезную нагрузку и ряд вооружений.

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В прошлом году генерал-майор Хосейн Салаами, командующий элитным иранским Корпусом стражей исламской революции, заявил, что его страна имеет беспилотники с дальностью действия 7 тыс. км (4300 миль).

По его словам, некоторые БПЛА, например, использовавшиеся ливанской Хизбаллой, могут нести нагрузку до 150 кг.

Иранские беспилотники и раньше использовались за пределами его границ, но преимущественно в зонах ближневосточного конфликта, где Тегеран мог переправлять их своим негосударственным марионеткам.

Они были эффективны в Ираке, Йемене и Саудовской Аравии, где, по мнению США, использовались при нападении на саудовские нефтяные объекты в 2019 году, когда цены на нефть взлетели до рекордно высокого уровня. Хотя Иран тогда отрицал начало этой атаки.

Напомним, что во вторник, 12 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран может поставить России беспилотники, в том числе дроны, способные нести вооружение.

Обучение российских военных тому, как пользоваться БПЛА, в Иране готовы начать уже в конце июля. Салливан подчеркнул, что Россия понесла серьезные потери на поле боя с Украиной.