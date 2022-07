Члены ЕС согласились мобилизовать €500 млн помощи для поддержки ВСУ – Боррель

По итогам четвертого заседания контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн страны Евросоюза согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере €500 млн для поддержки ВСУ.

Об этом сообщил в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Participated at Ministerial Ukraine Defence Contact Group meeting.

EU Member States agreed to mobilise 5th tranche of military assistance of €500M to further support Ukraine‘s Armed Forces. EU remains focused & steadfast in its support for Ukraine, together w partners. @SecDef

July 20, 2022