Ермак раскрыл детали нового санкционного пакета ЕС против России

Июль, 19 в 12:59

В новом пакете санкций ЕС против России есть эмбарго на золото, расширение персональных санкций и более жесткие ограничения против российского Сбербанка.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Также, по его словам, под санкции попадут Уральская горно-металлургическая компания и Юнармия.

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18 июля министры иностранных дел стран-членов Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России. В нем нет запрета на транспортировку энергоносителей и газового эмбарго.

Но документ вводит эмбарго на золото и дополнительные ограничения на государственные закупки, а также прием депозитов.

Кроме того, в список санкций ЕС будут добавлены 48 частных лиц. Среди них – вице-премьер России, несколько чиновников РФ и девять организаций, в том числе Сбербанк.

Тем временем в Литве раскритиковали новый пакет санкций против РФ. Бывший министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс заявил, что седьмой пакет антироссийских санкций не имеет практического смысла из-за того, что ЕС продолжает платить России за поставки энергоносителей.