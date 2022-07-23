Июль, 23 в 15:48

На автозаправочных станциях (АЗС) в Польше продолжает дешеветь бензин и дизельное топливо. В субботу, 23 июля, цены снова снизились.

Так, литр бензина марки А-95 сегодня в среднем стоит 7,26 злотых (56,8 грн по курсу Национального банка по состоянию на 23 июля). Накануне польские АЗС продавали это горючее по средней цене 7,27 злотых за литр.

Средняя стоимость бензина марки А-98 в субботу составляет 7,96 злотых/литр (62,3 грн) против 8,00 злотых за литр днем ранее.

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Подешевело и дизтопливо – до 7,49 злотых/литр (58,6 грн) с 7,52 злотых за литр в пятницу.

В то же время возросла стоимость премиального дизеля – до 7,59 злотых/литр (59,4 грн). Накануне горючее можно было приобрести по средней цене 7,47 злотых/литр.

Средняя стоимость автогаза (LPG) за сутки не изменилась и составляет 3,33 злотых/литр (26 грн).

В некоторых воеводствах Польши топливо можно приобрести дешевле его средней стоимости. К примеру, цены на бензин А-95 колеблются от 6,81 злотых за литр (53,3 грн) в Лодзинском воеводстве до 7,39 злотых/литр (57,8 грн) в Опольском воеводстве.

Бензин А-98 меньше всего стоит в Люблинском воеводстве (7,40 злотых за литр, или 57,9 грн), а больше всего – в Свентокшиском воеводстве (8,21 злотых/литр, или 64,2 грн).

Средняя стоимость литра дизтоплива самая низкая в Люблинском воеводстве (7,37 злотых, или 57,6 грн), самая высокая – в Опольском воеводстве (7,62 злотых, или 59,6 грн).

Как известно, на днях Национальный банк Украины поднял официальный курс гривны по отношению к доллару – на 25%, до 36,57 грн/доллар. Это может повлиять на импорт автомобилей, лекарств, товаров и топлива.

В то же время директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заверил, что повышение курса гривны не означает, что цены на топливо вырастут. Но удешевление топлива точно отменяется, то есть в ближайшей перспективе цены на АЗС в Украине не изменятся.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl