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Факты / Мир / Мировые новости

Япония преувеличивает китайскую угрозу: Пекин о предостережениях насчет нападения на Тайвань

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
китайська армія
Фото: Depositphotos

Министерство обороны Японии обеспокоено новыми угрозами со стороны России и все больше беспокоится по поводу Тайваня.

Об этом говорится в ежегодном отчете ведомства, где отмечается, что в Токио рассматривается возможность значительного расширения военных расходов.

Документ включает раздел о вторжении России в Украину. Японское оборонное ведомство отмечает, что прецедент рискует послать сигнал, что “односторонняя попытка изменить статус-кво силой приемлема”.

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В документе исследуется глобальная картина безопасности и конкретные угрозы Японии, и отмечается, что Россия может “еще больше укрепить и углубить отношения с Китаем”. Японцы предостерегают, что Москва может больше полагаться на свой ядерный потенциал как сдерживающий фактор, что, в свою очередь, может означать рост активности российских атомных подводных лодок на территории Японии.

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В документе также отводится значительная часть Тайваню. Он содержит подробный обзор ситуации с безопасностью на острове и отмечает, что “после вторжения РФ в Украину Тайвань работает над дальнейшим усилением своих усилий по самообороне”.

В отчете описание Китая представляется как “серьезная проблема безопасности”, добавляя, что риск, который создает Пекин, “усугубляется в последние годы”. В нем также отмечается, что Северная Корея продолжает создавать “серьезные и неизбежные угрозы”, которые также “усиливаются”.

Реакция Китая

В ответ на заявление Минобороны Японии Пекин обвинил Токио в растущем “отклонении от пути пацифизма”.

Спикер МИД КНР Ван Вэньбин отверг все обвинения и назвал их “безосновательными”.

— Новая Белая книга Японии содержит обвинения и клевету на оборонную политику, рыночное экономическое развитие и законную морскую деятельность Китая, — заявил он.

Вэньбин заявил, что отчет японского ведомства “преувеличивает” китайскую угрозу и обвинил Токио во вмешательстве во “внутренние дела Пекина на Тайване”.

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Среди прочего представитель МИД КНР призвал Японию “немедленно прекратить ошибочную практику произвольного раздувания угроз безопасности по соседству для оправдания наращивания своего военного присутствия” и “глубоко осмыслить историю агрессии”.

Япония поддержала санкции, введенные США и ЕС против Кремля. После этого фиксировала повышенную активность российских кораблей у своих территорий.

В мае китайские и российские военные самолеты совершили совместные полеты вблизи Японии сразу после встречи в Токио группы Quad под руководством США.

Источник: The Guardian
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