Япония преувеличивает китайскую угрозу: Пекин о предостережениях насчет нападения на Тайвань

Июль, 23 в 17:01

Министерство обороны Японии обеспокоено новыми угрозами со стороны России и все больше беспокоится по поводу Тайваня.

Об этом говорится в ежегодном отчете ведомства, где отмечается, что в Токио рассматривается возможность значительного расширения военных расходов.

Документ включает раздел о вторжении России в Украину. Японское оборонное ведомство отмечает, что прецедент рискует послать сигнал, что “односторонняя попытка изменить статус-кво силой приемлема”.

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В документе исследуется глобальная картина безопасности и конкретные угрозы Японии, и отмечается, что Россия может “еще больше укрепить и углубить отношения с Китаем”. Японцы предостерегают, что Москва может больше полагаться на свой ядерный потенциал как сдерживающий фактор, что, в свою очередь, может означать рост активности российских атомных подводных лодок на территории Японии.

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В документе также отводится значительная часть Тайваню. Он содержит подробный обзор ситуации с безопасностью на острове и отмечает, что “после вторжения РФ в Украину Тайвань работает над дальнейшим усилением своих усилий по самообороне”.

В отчете описание Китая представляется как “серьезная проблема безопасности”, добавляя, что риск, который создает Пекин, “усугубляется в последние годы”. В нем также отмечается, что Северная Корея продолжает создавать “серьезные и неизбежные угрозы”, которые также “усиливаются”.

Реакция Китая

В ответ на заявление Минобороны Японии Пекин обвинил Токио в растущем “отклонении от пути пацифизма”.

Спикер МИД КНР Ван Вэньбин отверг все обвинения и назвал их “безосновательными”.

— Новая Белая книга Японии содержит обвинения и клевету на оборонную политику, рыночное экономическое развитие и законную морскую деятельность Китая, — заявил он.

Вэньбин заявил, что отчет японского ведомства “преувеличивает” китайскую угрозу и обвинил Токио во вмешательстве во “внутренние дела Пекина на Тайване”.

Среди прочего представитель МИД КНР призвал Японию “немедленно прекратить ошибочную практику произвольного раздувания угроз безопасности по соседству для оправдания наращивания своего военного присутствия” и “глубоко осмыслить историю агрессии”.

Япония поддержала санкции, введенные США и ЕС против Кремля. После этого фиксировала повышенную активность российских кораблей у своих территорий.

В мае китайские и российские военные самолеты совершили совместные полеты вблизи Японии сразу после встречи в Токио группы Quad под руководством США.