В ответ на визит Пелоси: Китай запретил импорт некоторых товаров из Тайваня, но не чипов

Август, 03 в 18:03

Китай заблокировал импорт цитрусовых, рыбы и других продуктов питания из Тайваня. Такое решение Пекина стало ответом на визит в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В то же время, как отмечает AP, Пекин не заблокировал поставки в сфере технологий и производства.

У сторон нет официальных отношений, кроме многомиллиардных деловых связей. Особенно это касается экспорта процессорных чипов тайваньского производства, необходимых китайским заводам для сборки смартфонов и другой электроники.

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В прошлом году двусторонняя торговля выросла на 26% до $328,3 млрд. Тайвань, производящий половину мировых процессоров и имеющий технологии, с которыми не может сравниться Китай, заявил, что продажи китайским заводам выросли на 24,4% до $104,3 млрд.

– Глобальная экономика не может функционировать без микросхем, изготовленных либо на Тайване, либо в Китае, – сказал в отчете Карл Б. Вайнберг из High-Frequency Economics.

На веб-сайте китайской таможни отмечено, что статус импорта товаров изменен на “приостановлен”.

Фрукты, рыба и другие продукты питания составляют небольшую часть экспорта Тайваня в Китай, но запрет наносит ущерб регионам, которые считаются сторонниками президента Тайваня Цай Инвэнь.

Пекин также объявил о четырехдневных военных учениях в водах вокруг Тайваня. Это может привести к задержке или прерыванию доставки в и из острова.

Визит Нэнси Пелоси в Тайбэй вызвал напряжение в мире, ведь Пекин не признает независимость Тайваня отдельно от Китая. Во время перелета с несколькими остановками пассажирский самолет сопровождали американские истребители.

3 августа после 18.00 по местному времени самолет ВВС США с Пелоси и пятью другими законодателями-демократами вылетел из Тайбэя, завершив символический визит в Тайвань.