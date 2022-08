Пекин провел учения по дальней артиллерийской стрельбе в Тайваньском проливе.

Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Так, после приземления на Тайване спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси стало известно, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведет серию военных учений с боевой стрельбой с четверга по субботу в шести различных районах, вокруг островного государства.

По словам военного эксперта, НОАК решила начать учения через два дня после прибытия Пелоси, так как оставляет время своим и иностранным гражданским судам и авиакомпаниям скорректировать свои рейсы.

Чжан Цзюньше, старший научный сотрудник Военно-морской исследовательской академии Народно-освободительной армии, сообщил Global Times, что учения включают боевую стрельбу на большие расстояния и испытательные запуски обычных ракет.

VIDEO: Projectiles are seen firing upwards in the Taiwan Strait, as Beijing’s military announces “long-range live ammunition firing” in the area.

The drills are China’s largest ever encircling Taiwan pic.twitter.com/yzRMo0A3KW

