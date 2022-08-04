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Китай начал военные учения со стрельбами вокруг Тайваня

Марта Бондаренко, редактор ленты
Китай начал военные учения со стрельбами вокруг Тайваня
Фото: Pixabay

Пекин провел учения по дальней артиллерийской стрельбе в Тайваньском проливе.

Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Так, после приземления на Тайване спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси стало известно, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведет серию военных учений с боевой стрельбой с четверга по субботу в шести различных районах, вокруг островного государства.

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По словам военного эксперта, НОАК решила начать учения через два дня после прибытия Пелоси, так как оставляет время своим и иностранным гражданским судам и авиакомпаниям скорректировать свои рейсы.

Чжан Цзюньше, старший научный сотрудник Военно-морской исследовательской академии Народно-освободительной армии, сообщил Global Times, что учения включают боевую стрельбу на большие расстояния и испытательные запуски обычных ракет.

Согласно международным конвенциям, районы военных учений должны быть раскрыты за три дня и за 24 часа в случае чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что военные учения беспрецедентны, так как ракеты НОАК впервые пролетят над островом Тайвань, а силы армии Китая войдут в район в пределах 12 морских миль от острова.

Эксперты считают, что окружая Тайвань, Китай полностью блокирует остров, демонстрируя абсолютный контроль материкового Китая над тайваньским вопросом.

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Командование армии Восточного театра военных действий НОАК провело учения по дальней артиллерийской стрельбе в Тайваньском проливе, нанеся удары по целям на восточной стороне пролива и достигнув ожидаемого результата, пишут китайские СМИ.

Как сообщает британское издание The Guardian, армия Китая запустила две ракеты вблизи тайваньских островов Мацу. Ракеты направлялись в направлении зон тренировок №2 и №3, о которых ранее объявил Китай.

С чего все началось?

31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. На официальном сайте Пелоси не отмечалось о поездке в Тайвань.

Вечером 2 августа самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайваня. Она стала самым высоким по рангу американским политиком, посетившим Тайвань за 25 лет. Но ее визит осудил официальный Пекин.

Из-за визита Нэнси Пелоси Китай заблокировал импорт цитрусовых, рыбы и других продуктов питания из Тайваня.

Пекин также объявил о четырехдневных военных учениях в водах вокруг Тайваня.

Источник: Global Times, The Guardian

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