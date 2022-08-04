Китай начал военные учения со стрельбами вокруг Тайваня
Пекин провел учения по дальней артиллерийской стрельбе в Тайваньском проливе.
Об этом сообщает китайское издание Global Times.
Так, после приземления на Тайване спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси стало известно, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведет серию военных учений с боевой стрельбой с четверга по субботу в шести различных районах, вокруг островного государства.
По словам военного эксперта, НОАК решила начать учения через два дня после прибытия Пелоси, так как оставляет время своим и иностранным гражданским судам и авиакомпаниям скорректировать свои рейсы.
Чжан Цзюньше, старший научный сотрудник Военно-морской исследовательской академии Народно-освободительной армии, сообщил Global Times, что учения включают боевую стрельбу на большие расстояния и испытательные запуски обычных ракет.
VIDEO: Projectiles are seen firing upwards in the Taiwan Strait, as Beijing’s military announces “long-range live ammunition firing” in the area.
The drills are China’s largest ever encircling Taiwan pic.twitter.com/yzRMo0A3KW
— AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022
Согласно международным конвенциям, районы военных учений должны быть раскрыты за три дня и за 24 часа в случае чрезвычайной ситуации.
Отмечается, что военные учения беспрецедентны, так как ракеты НОАК впервые пролетят над островом Тайвань, а силы армии Китая войдут в район в пределах 12 морских миль от острова.
Эксперты считают, что окружая Тайвань, Китай полностью блокирует остров, демонстрируя абсолютный контроль материкового Китая над тайваньским вопросом.
Командование армии Восточного театра военных действий НОАК провело учения по дальней артиллерийской стрельбе в Тайваньском проливе, нанеся удары по целям на восточной стороне пролива и достигнув ожидаемого результата, пишут китайские СМИ.
Как сообщает британское издание The Guardian, армия Китая запустила две ракеты вблизи тайваньских островов Мацу. Ракеты направлялись в направлении зон тренировок №2 и №3, о которых ранее объявил Китай.
С чего все началось?
31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. На официальном сайте Пелоси не отмечалось о поездке в Тайвань.
Вечером 2 августа самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайваня. Она стала самым высоким по рангу американским политиком, посетившим Тайвань за 25 лет. Но ее визит осудил официальный Пекин.
Из-за визита Нэнси Пелоси Китай заблокировал импорт цитрусовых, рыбы и других продуктов питания из Тайваня.
Пекин также объявил о четырехдневных военных учениях в водах вокруг Тайваня.
Источник: Global Times, The Guardian