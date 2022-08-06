Август, 06 в 1:06

Польский офис международной правозащитной организации Amnesty International после выхода скандального отчета центрального офиса опубликовал заявление, в котором осудил преступные действия России в Украине.

Об этом говорится на странице польского отделения AI в Facebook.

В сообщении отмечается, что Amnesty International последовательно осуждает вторжение России в независимую Украину и последовательно призывает привлечь российские войска к ответственности за совершенные военные преступления и грубые нарушения Россией международного гуманитарного права.

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— На протяжении 8 лет, с момента захвата Россией украинского Крыма, мы напоминаем людям, что защита гражданского населения во время вооруженных конфликтов является обязанностью всех вовлеченных в войну сторон, — говорится в сообщении.

Также в польском AI написали, что с первых дней агрессии России против Украины организация подчеркивает, что войска РФ совершают бесчеловечные нападения не только на отдельные гражданские объекты, но и на города-миллионники, небольшие города и села, зачастую населенные только мирными жителями.

— Украинцы сражаются в своей собственной стране, защищая свое государство и свои семьи везде, где на них нападают российские войска. Украинские вооруженные силы — поддерживаемые демократическими странами со всего мира, включая Польшу — защищаются от жестокого и несправедливого натиска, сражаясь в неравных условиях, навязанных агрессором, — говорится в сообщении.

В организации указали, что следствием вторжения РФ является как гибель солдат, участвующих в конфликте, так и гражданских лиц, не участвующих в непосредственных боевых действиях. Польские правозащитники напомнили, что согласно международному праву гражданские лица заслуживают защиты.

— Amnesty International подчеркивает, что никакие обстоятельства не освобождают никого от обязанности соблюдать международное гуманитарное право, — говорится в сообщении.

Там напомнили, что независимость, беспристрастность и опора на доказательства являются основополагающими принципами, лежащими в основе работы нашей организации.

— Мы знаем, что в оборонительной войне — в прямом вооруженном противостоянии с силами вторжения — возникают ситуации, когда близость боевых действий затрудняет обеспечение безопасности гражданского населения. Именно поэтому мы постоянно призываем обеспечить им максимальную защиту в любых ситуациях, — написали правозащитники.

В польском Amnesty International напомнили, что постоянно документируют, среди прочего, случаи казней, пыток, изнасилований и грабежей, совершаемых российскими солдатами и наемниками, которые разрушают все больше украинских деревень до основания.

— Мы отслеживаем нарушения прав человека и международного гуманитарного права, где бы они ни происходили, независимо от того, кто их переживает и кто их совершает. Это относится и к войне, происходящей в Украине, — говорится в сообщении.

Отчет главного офиса AI

4 августа правозащитная организация Amnesty International выпустила отчет, в котором заявляет, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, размещаясь на территории школ и больниц.