Август, 07 в 16:46

В воскресенье Amnesty International извинилась за “страдание и возмущение”, вызванные их докладом, в котором организация обвинила украинскую армию в угрозе гражданскому населению из-за присутствия ВСУ в жилых районах.

— Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и возмущениях, которые вызвал наш пресрелиз о тактике боевых действий украинских военных, — говорится в электронном письме, которое организация направила Reuters.

Amnesty International отметила, что ее приоритетом “в любом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц”.

В то же время там заявили, что они поддерживают изложенные в отчете данные, но “сожалеют” о причиненной боли.

Сейчас смотрят

Отчет подверг критике президент Украины Владимир Зеленский. Он обвинил организацию в попытках переложить ответственность с российской агрессии на ВСУ, а руководительница украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук подала в отставку, заявив, что отчет является пропагандистским подарком для Москвы. Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что AI создает фальшивый баланс между преступником и жертвой.

6 августа президент Владимир Зеленский упрекнул Amnesty International за красноречивое молчание, еще раз указывающее на манипулятивную избирательность этой организации вокруг ситуации на ЗАЭС.