Август, 11 в 16:47

Вооруженные силы Украины рассчитывают на поддержку беларусских партизан.

Об этом Белсат заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя информацию о взрывах на военном аэродроме Зябровка под Гомелем.

По словам Игната, беларусские партизаны очень добрые и умные люди, которые всячески помогают Украине бороться с российским оккупантом.

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Спикер командования ВС ВСУ уверен, что беларусский народ поможет украинцам победить агрессора.

— Мы знаем, что они чрезвычайно добрые, умные и сообразительные люди, которые уже чрезвычайно хорошо помогают нашему государству, Вооруженным силам Украины. И мы лишь благодарим братский беларусский народ, который поможет Украине победить оккупантов и выгнать их с нашей земли. И с вашей тоже, – заявил Юрий Игнат.

Но что касается Зябровки, то по словам Юрия Игната, тут следует доверять официальной информации Министерства обороны Украины, как и в случае с уничтожением российских самолетов на военном аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Крыму.

Напомним, что 10 августа около полуночи в Гомельском районе раздались взрывы и произошел пожар. Очевидцы сообщили о не менее восьми вспышках.

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что якобы занялась одна из единиц техники, которой заменили двигатель.

Напомним, что 9 августа на военном аэродроме Саки в Новофедоровке во временно оккупированном россиянами Крыму прогремели несколько взрывов.