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При согласии Украины и России: ООН заявила о готовности содействовать визиту МАГАТЭ на ЗАЭС

Юля Захарченко, редактор ленты
При согласии Украины и России: ООН заявила о готовности содействовать визиту МАГАТЭ на ЗАЭС
Фото: Факты ICTV

Организация Объединенных Наций имеет материально-технический потенциал для безопасности, чтобы поддержать визит инспекторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию, если Украина и Россия согласятся.

Об этом заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик. С начала августа российская армия постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, являющуюся крупнейшим ядерным реактором в Европе.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил российские войска в использовании Запорожской атомной электростанции в качестве “ядерного щита”.

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Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси назвал обстрелы ЗАЭС российской армией серьезной угрозой здоровью населения, окружающей среде в Украине и других странах, охарактеризовав ситуацию как полностью неконтролируемую.

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Источник: The Guardian
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