Россияне снова стреляют в сторону ЗАЭС: есть высокий риск утечки радиации и пожара

Август, 15 в 16:27

В Энергодаре российские войска снова открыли огонь по Запорожской атомной электростанции. В частности, в районе стелы и молитвенного дома слышны взрывы.

Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной опасности в результате многочисленных обстрелов российской армии по корпусам. В частности, под вражеский огонь попала пожарная часть станции.

По данным Энергоатома, обстрелы россиян по ЗАЭС из ракетных систем залпового огня повлекли за собой ряд рисков, из-за которых безопасное функционирование станции теперь под вопросом.

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— Оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС, предназначенную для защиты от пожаров и тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высокая пожарная опасность, — говорится в сообщении.

Россияне атаковали один из энергоблоков Запорожской АЭС, в результате чего сработала аварийная защита. Поэтому один из трех рабочих энергоблоков вынужденно отключен.

В результате мощных обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков и открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750). По актуальным данным, Запорожская атомная электростанция по-прежнему находится под контролем российской армии, из-за чего остается угроза радиационной и пожарной безопасности.