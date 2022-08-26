Август, 26 в 17:17

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили гарантии безопасности для визита миссии на оккупированную российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

Об этом сообщил в комментарии журналистам президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, гарантии получены как от Украины, так и российской стороны.

– Есть очень серьезные опасения относительно ядерной безопасности. Война никак не должна подрывать эту безопасность. Мы получили гарантии от украинской и российской стороны для самостоятельной миссии, — отметил Макрон.

Он уточнил, что находится в контакте с МАГАТЭ, а также разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным по этому поводу.

Сейчас смотрят

Макрон заверил, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ожидается уже в ближайшее время.

– Я встретился с гендиректором (МАГАТЭ, — Ред.) вчера утром после многих контактов в течение лета и переговоров с президентами Зеленским и Путиным, – заявил французский лидер.

Макрон добавил, что ситуация на ЗАЭС вызывает очень сильную обеспокоенность по поводу ядерной безопасности.

– Гражданская ядерная энергетика не должна быть орудием войны, – заявил он.

На днях гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства может отправиться на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. Гросси планирует сам ее возглавить.

Западные СМИ информировали, что представители МАГАТЭ хотят посетить АЭС до 5 сентября. В состав миссии могут войти специалисты по безопасности, а также должностные лица, ответственные за учет ядерных материалов на объектах. Привлечение экспертов по безопасности позволит оценить последствия обстрелов Запорожской атомной станции, которые периодически осуществляют войска РФ.

В ходе переговоров относительно поездки на АЭС ключевым было согласование гарантий безопасности для миссии МАГАТЭ.

25 августа российские войска спровоцировали первое в истории отключение Запорожской АЭС от энергосети Украины. Сегодня же один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к сети.

Источник: TF1 INFO, BFM TV