Август, 28 в 11:46

В состав миссии МАГАТЭ, которая собирается посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе, кроме главы агентства Рафаэля Гросси, вошли еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

Отмечается, что в субботу ЗАЭС вновь подверглась обстрелу. Организация Объединенных Наций по наблюдению за ядерной деятельностью (МАГАТЭ) уже собрала группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции.

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В список членов команды не входят Соединенные Штаты и Великобритания — Россия эти страны называет предвзятыми из-за их решительной поддержки Украины.

Издание пишет, что в миссию войдут эксперты из Польши и Литвы, которые Украина считает дружественными. Кроме того, будут представители Сербии и Китая, к которым Украина относится с большим предостережением из-за их дружеских отношений с Кремлем.

— Другие члены — из стран, которые в основном стояли в стороне от войны в Украине или поддерживали открытые каналы связи с Кремлем. К ним относятся Албания, Франция, Италия, Иордания, Мексика и Северная Македония, говорится в статье.

Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене отказалась комментировать изданию планируемую миссию. Пресс-секретарь подтвердил, что агентство ведет активные консультации по поводу предстоящей миссии на АЭС.

Ранее государственное предприятие Энергоатом заявило, что Россия обстреляла АЭС вечером в пятницу и в субботу утром. Также руководство Энергоатома обвинило оккупационные силы в усилении давления на персонал завода в преддверии возможного визита МАГАТЭ, чтобы не допустить разглашения ими доказательств о преступлениях оккупантов на АЭС и использовании станции в качестве военной базы.

Через несколько минут после заявления Энергоатома минобороны России опубликовало свое заявление о том, что за последние 24 часа Украина обстреляла завод снарядами.

По сообщениям обеих сторон, уровень радиации вокруг ЗАЭС остается в пределах нормы.