Август, 26 в 20:47

Российские оккупанты в подземных бункерах Запорожской АЭС обустроили пыточную, которую контролируют вагнеровцы. Сами члены вражеской группировки называют это место Энергетик.

Об этом говорится в сообщении Восточной правозащитной группы.

Тюрьма Энергетик выполняет и функции фильтрационного лагеря.

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Единственный возможный способ выйти из тюрьмы — это заплатить выкуп. И то, это не работает для проукраинских активистов и волонтеров.

Правозащитникам удалось пообщаться с местным жителем и бывшим работником ЗАЭС Павлом (имя изменено, мужчина находится на подконтрольной территории Украины).

По словам Павла, оккупанты задерживают проукраински настроенное население целыми семьями. А ФСБ разрешает проводить любые формы пыток, обосновывая это тем, мол, все равно всех ждет Гаага, если оккупанты проиграют войну. По крайней мере, захватчики так говорили Павлу.

Среди вагнеровцев на ЗАЭС наиболее жестокими являются сирийцы и кадыровцы. Оккупанты, узнав, что среди пленных есть молодая девушка по имени Маша, перевели ее в соседнее помещение и более четырех часов насиловали.

— Единственной причиной этой сверхчеловеческой жестокости было то, что Маша “предала” свое русское имя, “связавшись с украинцами”. Также всем, кто там находится, с особым цинизмом сообщили об этом событии во всех подробностях, советуя “не разглашать информацию об этом случае”. А Машу дополнительно запугали, пообещав так же “наказать” ее родственников во временно оккупированном Мелитополе, которых тоже задержали оккупанты, — говорится в сообщении Восточной правозащитной группы.

Еще одним элементом пыток на Энергетике являются постоянные угрозы “бросить в реактор”, “устроить радиоактивный душ”, “навсегда сделать лысыми и без зубов”.

Правозащитники уверены, что об этой тюрьме и жестоких пытках не узнают члены миссии МАГАТЭ, которых, возможно, и запустят на территорию атомной станции. Но вряд ли им покажут помещения, не имеющие отношения к безопасности и технологическим процессам на АЭС.

— Мы считаем, что комиссия МАГАТЭ должна провести мониторинг всей ЗАЭС и взять с собой представителей МККК и представителей верховного комиссара ООН по правам человека, чтобы прекратить пытки и жестокое обращение над пленными тюрьмы Энергетик, — заявили правозащитники.

Ранее сообщалось, что российские захватчики сохранили усиленное военное присутствие на Запорожской АЭС. В 60 метрах от реактора №5 они разместили бронетранспортеры.