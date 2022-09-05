ЕС будет поддерживать Украину, несмотря на любой шантаж и угрозы РФ — Боррель

Сентябрь, 05 в 17:26

Европейский Союз продолжит поддерживать Украину, несмотря на любые угрозы и шантаж со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации Украина — ЕС в Брюсселе.

— Главный месседж сегодняшней встречи всему миру — в том, что ЕС продолжит поддерживать Украину, несмотря на любые угрозы и шантаж России. Я говорил это много раз: вам не нужны аплодисменты, вам не нужны хорошие слова, вам нужна конкретная поддержка и оружие. И мы предоставляем ее, – сказал Боррель.

Он отметил, что война должна закончиться выводом российских военных со всей территории Украины.

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– Мы будем оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку столько, сколько нужно. Наша цель – помочь Украине выиграть войну. Мы хотим, чтобы эта война закончилась, но не каким-либо образом, а в соответствии с нормами территориальной целостности Украины, — сказал Боррель.

Ранее стало известно, что Украина подписала соглашение с ЕС о бюджетной поддержке на €500 млн. Также были подписаны четыре секторальных соглашения.

Источник: Европейская правда