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Путин вынужден поменять цели войны в Украине — глава разведки Пентагона

Юля Захарченко, редактор ленты
Путин вынужден поменять цели войны в Украине — глава разведки Пентагона
Фото: Факты ICTV

Неудачи России и ограниченные ресурсы армии РФ в Украине свидетельствуют, что оккупанты неспособны выполнить начальные цели российского диктатора Владимира Путина при нынешних обстоятельствах, заявил глава разведки Пентагона Скотт Берьер.

По словам генерала-лентенанта, полномасштабная война в Украине может дойти до фазы, когда Путину придется пересмотреть первоначальные цели.

– Сейчас мы подходим к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели этой “сделки”. Совершенно понятно, что он… не сможет сделать то, на что изначально собирался, — убежден глава разведки Министерства обороны США.

Отвечая на вопрос о слухах, что Путин может использовать оружие массового поражения, если ему помешают на поле боя украинские силы, поддерживаемые США и НАТО, заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн сказал, что не стоит недооценивать президента России.

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— Я не думаю, что мы должны недооценивать соблюдение Путиным своего первоначального плана, который должен был контролировать Украину. Я не думаю, что мы видели какие-либо основания полагать, что он отказался от этого, – считает он.

США также не должны недооценивать “склонность к риску” Путина, считает Коэн. Президент РФ и его официальные лица в начале войны делали намеки на ядерный арсенал России и “массовое возмездие”, предупреждая НАТО не вмешиваться в конфликт, отметил он.

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Источник: AP News
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