Сентябрь, 21 в 20:05

Граждане РФ, которые проживают в Эстонии и отправятся на полномасштабную войну против Украины, не смогут вернуться обратно в страну.

Об этом сообщил вице-канцлер Министерства внутренних дел Эстонии Вейко Коммусаар. Речь идет о россиянах, находящихся в Эстонии на основании постоянного вида на жительство.

Коммуссаар объяснил, что Эстония не может препятствовать им покинуть страну. Но если выяснится, что такие граждане воевали против Украины, их не пустят назад.

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– Эстония не вводила никаких ограничений на выезд российских граждан. Но если мы узнаем, что они отправились на войну, у них не будет возможности вернуться в Эстонию, – подчеркнул он.

Коммусаар заверил, что власти Эстонии сделают все возможное, чтобы выявить лиц, уехавших в Украину воевать на стороне РФ. Он уточнил, что у россиян, отправившихся из Эстонии на войну в рамках объявленной Кремлем частичной мобилизации, при возвращении будут отбирать вид на жительство.

– Если лицо вернется и будет установлено, что оно принимало участие в войне и совершило преступления агрессии, такое лицо будет лишено права на жительство в Эстонии и депортировано, — подчеркнул вице-канцлер.

Согласно его оценкам, в Эстонии под мобилизацию могут теоретически попасть немногим более 20 тыс. граждан РФ.

Коммусар также прокомментировал очереди россиян на границе РФ и Финляндии, которые хотят уехать, чтобы не идти на войну. Он отметил, что желание избежать мобилизации не является причиной, по которой Эстония могла бы пропускать таких лиц на свою территорию.

Как известно, 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Российское минобороны планирует мобилизовать “300 тыс. резервистов”: лиц, которые находятся в запасе, проходили военную службу и имеют соответствующий опыт.

В связи с этим в РФ организовали акции протеста против мобилизации. Также есть информация, что россияне массово скупают билеты за границу.

Источник: ERR