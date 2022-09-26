На пророссийском митинге в Германии ультраправые напали на трех украинок

Сентябрь, 26 в 10:45

В немецком городке Лубмин, где заканчиваются российские газопроводы Северный поток и Северный поток-2, в воскресенье, 25 сентября состоялась акция “путинферштееров”, в которой приняли участие около 3,5 тыс. человек. Главные требования – возобновить поставки российского газа и отменить санкции против РФ. Они напали на трех украинок, вышедших со встречным молчаливым протестом.

Организовал пророссийскую акцию член партии Die Basis Мартин Кляйн. Эта политсила появилась недавно как движение антивакцинаторов, а теперь выступает за переговоры с Россией. Замечены здесь и немецкие ультраправые. В частности, со сцены выступал бывший член партии Альтернатива для Германии Андреас Кальбитц, также считающийся правым экстремистом и неонацистом.

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7⃣ Einer der Redner war ausgerechnet Andreas Kalbitz — der Rechtsextreme warb dafür, vor allem die Interessen des deutschen Volkes zu vertreten und den Druck auf Regierungsvertreter in ihren “Kristallpalästen” weiter zu erhöhen. pic.twitter.com/foo87pW4mb — ENDSTATION RECHTS. (@ER_MV) September 25, 2022

Именно во время его выступления на сцену вышли три украинки. Они просто держали плакаты в поддержку Украины и с требованием признать РФ государством-террористом. Их молчаливый протест вызвал агрессивную реакцию радикальных “путинферштееров”

Девушек вытеснили со сцены, а фото и плакаты, которые они держали, разорвали. Наблюдавшим за митингом стюардам пришлось вмешаться.

1⃣ Einer Demo, die heute in #Lubmin erneut die Öffnung von Nord Stream 2 forderte, stellten sich heute drei Ukrainerinnen entgegen — sie wurden abgedrängt, ihre Schilder entrissen. Ein kurzer Thread ???? pic.twitter.com/OKIC3pgYoD — ENDSTATION RECHTS. (@ER_MV) September 25, 2022

Марьяна Яремчишна, уже несколько лет живущая в Германии и возглавляющая местное проукраинское движение, и еще две украинки, покинувшие дома из-за войны, с начала полномасштабного вторжения РФ вместе организуют ежемесячные акции в поддержку Украины.

Яремчишна возмущена равнодушием и неосведомленностью участников пророссийского митинга:

– Их не волнует, что на моей родине идет война. Это печально.

Недавно немецкие СМИ написали, что двух сотрудников Министерства по делам экономики и защиты климата подозревают в сотрудничестве с Россией.

Они якобы ездили в Москву, а затем давали неточные данные о заполненности немецких газохранилищ и работе Северного потока-2.

Источник: Katapult

Фото: Sophia Rockenmaier/Katapult