Глава МИД Эстонии поздравил “спецслужбы Украины” со взрывом на Керченском мосту
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предполагает, что за взрывом на Керченском мосту утром 8 октября может стоять Украина. Он поздравил “украинские спецслужбы” с этим событием.
– Эстония, безусловно, приветствует это (взрыв и масштабный пожар на Керченском мосту, – Ред.). Поздравляем украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией, – отметил глава МИД Эстонии.
Стоит отметить, что в СБУ, Минобороны или Генштабе ВСУ пока не комментировали вероятную причастность украинских спецслужб к масштабному взрыву и пожару на мосту через Керченский пролив.
Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Керченского моста произошел взрыв, в результате чего вспыхнул мощный пожар.
Военный эксперт Александр Мусиенко предполагает, что взрыв на мосту снизит темпы перекидывания российской армии на временно оккупированную территорию Украины. Он отметил, что более 70% обеспечения подразделений РФ на Юге происходило именно через Крым.