Октябрь, 08 в 13:18

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предполагает, что за взрывом на Керченском мосту утром 8 октября может стоять Украина. Он поздравил “украинские спецслужбы” с этим событием.

– Эстония, безусловно, приветствует это (взрыв и масштабный пожар на Керченском мосту, – Ред.). Поздравляем украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией, – отметил глава МИД Эстонии.

Стоит отметить, что в СБУ, Минобороны или Генштабе ВСУ пока не комментировали вероятную причастность украинских спецслужб к масштабному взрыву и пожару на мосту через Керченский пролив.

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Керченского моста произошел взрыв, в результате чего вспыхнул мощный пожар.

Сейчас смотрят

Военный эксперт Александр Мусиенко предполагает, что взрыв на мосту снизит темпы перекидывания российской армии на временно оккупированную территорию Украины. Он отметил, что более 70% обеспечения подразделений РФ на Юге происходило именно через Крым.