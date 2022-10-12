Боррель: Больше не существует мира, в котором Китай и РФ обеспечивают процветание ЕС

Октябрь, 12 в 16:52

В начале этой недели в Брюсселе состоялась общая встреча послов Евросоюза. Ее тема – новая реальность, возникшая в мире за последние месяцы и годы.

Она началась с речи высокого представителя ЕС по внешней и политике безопасности Жозепа Борреля.

В ней он признал ошибочность отдельных политик и подходов ЕС, признался, что сам ошибался в оценке ситуации с полномасштабным вторжением РФ, говорил временами о революционных вещях, а также призвал делать выводы из своих ошибок.

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Эта речь свидетельствует о том, что в Еврокомиссии и дипслужбе ЕС поняли необходимость быть геополитическими игроками. Предлагаем вам тезисную версию речи Борреля.

— Мы имеем дело с новыми рамками дипломатии. Мы вошли в мир, где царит радикальная неопределенность. Мы должны принять новую реальность и адаптироваться к ней, отдавая приоритет гибкости и стойкости.

Наше процветание основывалось на дешевых энергоносителях из России. Российский газ воспринимался как дешевый, доступный, безопасный и стабильный – но уже доказано, что это не так. Другим источником был доступ к крупному китайскому рынку.

Сегодня мы должны искать новые пути энергии изнутри ЕС, насколько это возможно, потому что мы не должны менять одну зависимость на другую.

Хотя сотрудничество с администрацией Байдена великолепно, а трансатлантические отношения никогда не были такими хорошими, как сегодня. А если бы сейчас вместо Байдена в Белом доме был Трамп или кто-то подобный? Каков был бы ответ США на войну в Украине? Каков был бы наш ответ?

Мы должны брать на себя больше ответственности. Больше не существует мира, в котором США заботятся о нашей безопасности, а Китай и Россия обеспечивают основу нашего процветания.

Война в Украине продолжается. Мы не предполагали, насколько эффективно Украина будет сопротивляться. И мы не верили, что война случится. Я должен признать, что когда американцы говорили нам: Они нападут, мы очень неохотно в это верили.

Мы также не предполагали, что Путин может пойти на массовую мобилизацию и открытые ядерные угрозы. Думаю, все вы читали и перечитывали последнюю речь Путина, когда он объявил об аннексии.

Каждый европейский гражданин должен прочесть эту речь – и вы, в частности. Вы должны объяснить миру, что означает его отношение к Западу, и каковы истинные причины войны.

Боррель также обрисовал три характеристики современного мира.

— Есть конкуренция между США и Китаем. Два больших государства конкурируют, и эта конкуренция будет реструктуризировать мир. Она будет сосуществовать с более широким распределением мира на демократии и авторитарные государства, но не совпадать с ним.

Сейчас в мире есть тренд на авторитаризм. Авторитарность развивается. Теперь это не только Китай и Россия. Иногда авторитарные государства носят костюм демократии, но уже не являются демократиями. Есть и те, кто не стремится выглядеть как демократия.

При этом мир не сугубо двухполярный. Есть много игроков, каждый со своими интересами и ценностями. Посмотрите на Турцию, Индию, Бразилию, Южную Африку, Мексику, Индонезию. Они остаются посредине в этом противостоянии. Это государства-качели, занимающие ту или иную сторону в соответствии со своими интересами, а не только ценностями.

У нас есть конкурентный мир, в котором все становится оружием: энергетика, инвестиции, информация, миграционные потоки, данные и т.д. Идет глобальная борьба за доступ к стратегическим сферам: киберпространству, морскому или космическому пространству.

Третья характеристика этого мира – рост национализма, ревизионизма плюс политика идентичности. Путин в действительности не хочет реставрировать коммунизм, но использует ресурс радикального национализма и империализма.

Боррель подчеркнул, что ЕС должен научиться быть смелым и больше слушать остальной мир.

— ЕС привык больше работать над семилетними сценариями, чем над годовыми планами, но поэтому люди иногда уже не верят в большие цифры, которые мы объявляем. Мы в ЕС имеем привычку просто называть цифры, избегая временного измерения, без которого эти цифры ничего не означают.

Некоторые заявления дискредитируют нас, если за ними не следуют конкретные действия. Мы должны немного выйти из кризисного режима. Для этого нужно больше думать о том, как технологии изменяют мир. О взаимосвязи между энергией, климатом и сырьем.

По словам Борреля, коммуникация – это поле боя. Он подчеркнул, что кроме завоевания пространства, нужно завоевывать умы.

— Это битва, которую мы не выиграем, если недостаточно боремся. Россияне и китайцы очень продвинуты в этом. У них есть ботофермы, которые доходят до всех в мире, доносят и повторяют нужные им сигналы. У нас нет ни Russia Today, ни Sputnik, ни даже Радио Свобода. Но все представительства ЕС должны делать гораздо больше в сфере коммуникации. В социальных сетях, на телевидении, в дебатах.

Дипломатия ЕС должна быть гораздо больше вовлечена в битву нарративов. Она не является чем-то второстепенным, это великая битва за души людей.

Он добавил, что они должны объяснить, что существует связь между политической свободой и качеством жизни.