Столтенберг: сегодня состоится встреча Рамштайн – в приоритете ПВО для Украины

Октябрь, 12 в 13:36

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритет сегодняшней встречи министров обороны стран-членов Альянса и Украины – это воздушная оборона.

На вопрос журналиста Фактов недели Владимира Рунца, каким будет ответ НАТО, если Россия применит ядерное оружие – Столтенберг ответил:

– План есть, и они знают об этом.

В ядерных вопросах никто не скажет лишнего слова, и Столтенберг в своих высказываниях очень осторожен.

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Министр обороны Украины Алексей Резников тоже уже в Брюсселе вместе с другими министрами стран Альянса.

В штаб-квартире НАТО сегодня также состоится встреча членов украинской оборонной группы — Рамштайн, будут говорить в частности о ПВО. Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени.

Накануне Столтенберг сообщил, что на следующей неделе Альянс намерен провести обучение по ядерному сдерживанию.

Он отметил, что НАТО внимательно следит за ядерными силами РФ и пока не видит никаких изменений в их позиции. Однако Альянс продолжает сохранять бдительность в этом вопросе.