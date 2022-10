Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что правительство страны согласовало предоставление Украине нового пакета военной помощи.

Об этом глава правительства Эстонии написала в Twitter.

По ее словам, воинам Вооруженных сил Украины передадут зимнюю военную форму, снаряжение и амуницию.

Кая Каллас призвала все страны Европы ускорить отправку помощи, чтобы наши вооруженные силы могли как можно быстрее освободить территории Украины от захватчиков.

Estonia just approved a new military aid package to #Ukraine.

We are sending winter gear, equipment and ammunition to Ukraine. We will deliver them fast.

Let us all speed up our help, so Ukrainians can free their territories. This is the way to peace. #StandWithUkraine

— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2022