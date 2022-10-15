Лукашенко заговорил о необходимости переговоров между Украиной и РФ

Октябрь, 15 в 17:13

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко внезапно заявил, что необходимо остановить войну в Украине и вернуться к переговорам.

Это он сказал в Астане в интервью с журналистом NBC News Кейром Симмонсом.

— Надо искать пути мирного решения этой войны, — сказал Лукашенко, добавив, что это было бы выгодно всем.

В начале октября Лукашенко подтвердил, что Минск участвует в войне, которую Россия ведет против Украины. Но заявил, что Беларусь не отправляет своих военных в зону конфликта.

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Когда его спросили, готовится ли он применить белорусских военных в войне, он заявил, что Минск “соблюдает осторожную линию”, и настаивает, что он не будет посылать своих солдат в Украину.

По словам Лукашенко, Россия не заинтересована в эскалации конфликта до уровня ядерного оружия и заявил, что его использование было бы “концом для нашей планеты”.

— Если ядерное оружие будет использовано даже одной страной, это вызовет цепную реакцию. Россия это хорошо понимает. И никто, я хочу это подчеркнуть, я это точно знаю от самого Путина, никто не ставил целью применение ядерного оружия, — сказал Лукашенко.

После успешного контрнаступления Украины на юге и востоке от России и ее приспешников все чаще раздаются призывы о переговорах с Украиной.

Недавно спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала украинский парламент сесть за стол переговоров. В то же время она заявила, что Москва готова прекратить военные действия, однако на своих условиях.

На ее слова отреагировал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Украина не будет проводить мирные переговоры с действующими российскими властями, поскольку их руки “по локоть в украинской крови”.

Он посоветовал Матвиенко думать не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми украинцами и о линии защиты в Гааге.

Источник: NBC News

Скриншот: NBC News