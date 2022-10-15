Литва предлагает союзникам вместе платить за спутники Starlink для Украины

Октябрь, 15 в 20:38

Литва предлагает странам-союзникам вместе помочь Украине и оплатить счета за единственные спутники связи Starlink, которые могут работать на фронте.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в социальной сети Twitter. Он уверяет, что связь в Украине в условиях военного времени очень важна.

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— Связь и интернет в Украине слишком важны, чтобы оставить ее в руках одного частного лица. Давайте найдем способ создать коалицию союзников Украины, чтобы заплатить за Starlink, или найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад, — заявил глава литовского МИД.

Недавно Илон Маск заявил, что компания SpaceX, предоставившая Украине бесплатный доступ к Starlink, не сможет больше финансировать спутники связи. По его словам, Россия пытается уничтожить работу глобальной системы спутникового интернета Starlink.

В Пентагоне заявили, что получили запрос от Илона Маска с просьбой взять на себя финансирование спутниковой сети Starlink, обеспечивавшей критическую связь на поле боя для Вооруженных сил Украины во время освобождения временно оккупированных территорий.