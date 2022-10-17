Матвийчук: Это ад — следствие безнаказанности, которую Россия чувствует на протяжении десятилетий

Октябрь, 16 в 21:01

Российская Федерация совершает военные преступления – это метод ведения войны страны-агрессора. Международное сообщество должно привлечь к ответственности российского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к ответственности.

Об этом заявила украинская правозащитница и глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук в эксклюзивном интервью ICTV.

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– Посмотрим ретроспективно на историю. Весь этот ужас, который мы переживаем в Украине, а я знаю, о чем говорю, потому что мы документируем военные преступления. А военные преступления – это боль людей, страдающих от действий российских военных. Когда ты много лет документируешь эту боль, то начинаешь казаться, что она тебя выжигает изнутри. Ад, через который мы проходим, – это следствие безнаказанности, которую Россия испытывает в течение десятилетий, – считает она.

По словам Матвийчук, россияне верят в собственную безнаказанность, однако ее необходимо остановить. По ее мнению, невозможно соблюдать устойчивый мир без справедливости и наказания за совершенные военные преступления.

– Россия совершает военные преступления как метод ведения войны. Она отработала его в Чечне, Грузии, Молдове, Сирии, Ливии, других странах. Она никогда не была наказана. Российские военные не были наказаны за применение химического оружия против гражданского населения Сирии. Россияне поверили, что они могут делать все, что угодно. Этот круг безнаказанности нужно остановить. Мы должны убедить международное сообщество и политическую элиту стран, что не будет устойчивого мира без справедливости. Мы должны привлечь к ответственности Путина, Лукашенко и других военных преступников, — подчеркнула правозащитница.

7 октября в Осло объявили лауреатов Нобелевской премии мира в 2022 году. Ими стали украинская правозащитная организация, Центр гражданских свобод, правозащитник Алесь Белецкий из Беларуси и российская правозащитная организация Мемориал.

Стоит отметить, что Центр гражданских свобод стал первым лауреатом Нобелевской премии от Украины в истории.