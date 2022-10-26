Это гораздо страшнее, чем представляют в Германии: Штайнмайер о поездке в Украину

Октябрь, 26 в 17:01

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после визита в Украину признался, что потрясен разрушениями, вызванными войной, и рассказами людей, переживших российскую оккупацию.

– Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Меня шокировали истории, которые нам рассказывали, – отметил он.

Штайнмайер во время поездки в Чернигов около двух часов провел в укрытии из-за воздушной тревоги.

По его мнению, любой человек, способный думать и сострадать, хочет, чтобы эта война закончилась как можно скорее, однако он пока не видит признаков, что это случится в ближайшее время.

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Штайнмайер отметил, что мир должен быть справедливым – “это означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины будут сохранены”.

– Сейчас мы не на том этапе, – добавил он с сожалением.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября заявил в Киеве, что в скором времени Германия передаст Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

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Источник: Tagesschau