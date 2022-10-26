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Индия предупредила РФ, что не следует прибегать к “ядерному варианту” в войне

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
прапор Індії
Фото: Unsplash

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время телефонного разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу сказал, что “к ядерному варианту не следует прибегать”, когда речь идет о войне в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Индии, передает CNN.

Отмечается, что Сингх еще раз подтвердил позицию Индии относительно “необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего разрешения конфликта”.

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— Он отметил, что никакая сторона не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива использования ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам гуманности, – говорится в заявлении.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее предостерег российского диктатора Владимира Путина, что “сегодняшняя эпоха – не для войны”. В сентябре Моде сказал Путину, что “мы много раз говорили с вами по телефону о том, что демократия, дипломатия и диалог — это вещи, которые касаются мира”.

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Однако вместо того, чтобы разорвать экономические связи с Кремлем, Индия увеличила закупки российской нефти, угля и удобрений, что дало Путину жизненно важное финансовое спасение.

А Нью-Дели неоднократно воздерживался от голосования по осуждению России в ООН.

Источник: CNN
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