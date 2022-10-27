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Северный поток не пригоден для использования после диверсии – правительство Германии

Валентина Чорна, редактор ленты
північний потік-2
Фото: Depositphotos

В правительстве Германии считают, что повреждение нитей газопровода Северный поток-2 делает невозможным его эксплуатацию.

— Весьма вероятно, что акт диверсии с мощными взрывами имел негативные последствия для обеих нитей, поэтому их техническое использование уже невозможно, — говорится в ответе федерального правительства на официальный запрос заместителя председателя фракции правой партии Альтернатива для Германии (АдН) Лайфа-Эрика Голма.

В правительстве также отметили, что газопровод ни в коем случае не может быть запущен, поскольку оно так и не получило необходимой сертификации.

По мнению Голма, после диверсии правящая коалиция в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии Зеленых и Свободной демократической партии (ВДП) надеется, что вопрос поставок через Северный поток-2 отпал.

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Как известно, 27 сентября на российских трубопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 в Балтийском море произошла авария. Были зафиксированы четыре утечки газа.

При этом вблизи газопроводов Nord Stream сейсмологи зафиксировали два подводных взрыва незадолго до аварии. Как подчеркнули в НАТО, утечка газа на ветвях Северных потоков произошла в результате диверсии.

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Источник: Deutsche Welle
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