Нужно прекратить “голодные игры”: Кулеба о заявлении РФ о выходе из зернового соглашения

Октябрь, 29 в 19:01

Украина неоднократно предупреждала о планах страны-агрессора России сорвать зерновое соглашение, особенно после надуманных поводов Москвы по блокированию морского коридора.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир выдвинуть требования России, чтобы она вернулась к выполнению своих обязательств.

– Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам.

Несмотря на заявление российского Министерства обороны, Украина ожидает реакции Турции и ООН, подчеркнул спикер президента Сергей Никифоров.

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– Украина не подписывала с РФ никаких “зерновых соглашений”. Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с РФ никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов, – подчеркнул он.

Россия объявила о выходе из зернового соглашения из-за ночных взрывов в Севастополе, в результате которых повреждены, в частности, несколько кораблей Черноморского флота РФ. В Минобороны РФ заявили о причастности Украины ко взрывам в Крыму, однако Украина не подтверждала это заявление.