Беспилотники Bayraktar вооружат ракетами для борьбы с дронами-камикадзе

Октябрь, 30 в 16:37

Турецкая компания Baykar планирует оснастить беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı ракетами класса “воздух-воздух” для борьбы с дронами-камикадзе.

Об этом заявил генеральный директор Baykar Халук Байрактар.

— В скором времени у наших Bayraktar TB2 и Akıncı будут ракеты “воздух-воздух” не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов. Мы проводим испытания, – отметил Байрактар.

Во время выставки SAHA Expo, проходившей в Стамбуле на этой неделе, Baykar подписала контракт с турецким ракетостроительным гигантом Roketsan по использованию ракет Sungur на своих беспилотниках.

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– Это проверенные боеприпасы, которые могут изменить правила игры в небе, – подчеркнул генеральный директор Roketsan Мурат Икинчи.

Для перехвата дронов-камикадзе украинские защитники используют истребители, однако применение беспилотников может стать более эффективным и дешевым решением.

Как отметил Халук Байрактар, иранские дроны — медленные, шумные и летают на низкой высоте, что делает их легкими целями для турецких ракет и БПЛА.

Ранее стало известно, что компания Baykar планирует завершить строительство своего завода в Украине через два года. Сейчас есть архитектурный дизайн, а сама фаза детального проектирования окончена.

Завод по производству дронов планируют построить в Киевской области, площадь предприятия будет более 30 тыс. квадратных метров.

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Источник: Daily Sabah

Фото: BAYKAR