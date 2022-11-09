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Конфликт невозможно разрешить инфантильной логикой оружия: Папа о войне в Украине

Валентина Чорна, редактор ленты
Папа римський Франциск
Фото: Depositphotos

Войну, которую развязала Россия против Украины, можно завершить диалогом без использования оружия, заявил Папа Римский Франциск во время еженедельной общей аудиенции.

– Я думаю о безумной войне, жертвой которой стала измученная Украина, и о многих других конфликтах, которые никогда не будут решены инфантильной логикой оружия, а лишь мягкой силой диалога, – считает понтифик.

Он упомянул также о Сирии, Йемене и Мьянме, где война длится годами.

– Что делают войны? Они разрушают, разрушают человечество, разрушают все. Конфликты нельзя разрешать войной, – подчеркнул Франциск.

Недавно Папа Римский заявлял, что поражен жестокостью российских военных в Украине, поскольку она якобы не присуща народу РФ.

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Источник: Vatican News

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