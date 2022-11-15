Ноябрь, 15 в 12:27

Китайский лидер Си Цзиньпин рано утром во вторник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча длилась более 40 минут. Потом уже оба появились на открытии саммита G20.

Об этом сообщает CNN.

По словам президента Франции, Си подтвердил свою поддержку прекращения огня и начала мирных переговоров, чтобы положить конец войне в Украине.

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— Си подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису ясна и последовательна, он выступает за прекращение огня, прекращение войны и мирных переговоров, — говорится в сообщении китайского государственного СМИ CCTV.

В отчете канцелярии французского президента говорится, что оба лидера подтвердили свою твердую позицию по предотвращению применения ядерного оружия в войне в Украине.

Стоит отметить, что Си после почти трехлетнего отсутствия на мировой арене провел серию личных встреч с лидерами стран на саммите Большой двадцатки, стремясь восстановить глобальное влияние Китая.

В понедельник Си Цзиньпин более трех часов говорил с президентом США Джо Байденом. Сегодня Си беседует с лидерами Австралии, Франции, Нидерландов и Южной Кореи.

Отношения Китая с этими четырьмя союзниками США в последние годы в разной степени ухудшились из-за роста геополитической напряженности, споров по поводу торговли и происхождения пандемии Covid-19.

Хотя ожидания от этих переговоров невелики, но они могут помочь предотвращению разногласий и возобновить каналы связи.