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Ракеты не упали бы в Польше, если бы РФ не бомбила украинские города – основатель Bellingcat

Валентина Чорна, редактор ленты
Ракеты не упали бы в Польше, если бы РФ не бомбила украинские города – основатель Bellingcat

Ракеты, которые упали на территории Польши, не были бы выпущены, если бы Россия не атаковала украинские города.

Об этом в Twitter заявил основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Однако, по его словам, безответственно утверждать, что именно российская ракета упала в Польше, не имея соответствующих доказательств.

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— На данный момент я думаю, что любой, кто говорит, что российская ракета попала в Польшу, на основании имеющихся данных, проявляет безответственность. Но мы все же можем признать, что эти ракеты ПВО не были бы выпущены, если бы Россия не бомбила украинские города, — написал он.

Напомним, что 15 ноября во время массированного ракетного удара РФ по территории Украины две ракеты упали в Польше, в результате чего погибли два человека.

Президент Анджей Дуда заявил, что нет признаков того, что падение ракеты на территорию Польши было преднамеренной атакой на страну.

На данный момент Польша не имеет доказательств, что ракету выпустила российская сторона.

Фото: Visegrad 24

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