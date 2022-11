Ракеты, которые упали на территории Польши, не были бы выпущены, если бы Россия не атаковала украинские города.

Об этом в Twitter заявил основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Однако, по его словам, безответственно утверждать, что именно российская ракета упала в Польше, не имея соответствующих доказательств.

At this point I think it’s fair anyone saying that a Russian missile hit Poland based on the current evidence is being irresponsible, but we can still acknowledge those air defence missiles wouldn’t have been fired if Russia wasn’t bombarding Ukrainian cities in the first place.

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) November 16, 2022