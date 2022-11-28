Ноябрь, 28 в 6:37

Британский премьер-министр Риши Сунак намерен пообещать сохранить или увеличить военную помощь Украине в следующем году.

Об этом говорится в первой большой внешнеполитической речи Риши Сунака, которую он планирует произнести 28 ноября.

Отмечается, что военная и политическая поддержка Украины британским правительством остается неизменной, несмотря на то, что Бориса Джонсона сменила в должности премьер-министра Лиз Трасс, а затем Риши Сунак.

Сейчас смотрят

– Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы предоставим новую поддержку противовоздушной обороны, – сказал британский премьер.

В сентябре Соединенное Королевство заявило, что является вторым по величине донором военной помощи Украине после Соединенных Штатов. В этом году Британия предоставила пособия на 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов).

Напомним, 19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Украину.

Риши Сунак во время встречи с президентом Владимиром Зеленским заверил, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине, пока наша страна не достигнет мира и безопасности.

По словам Сунака, Украина получит 120 специальных зенитных пушек, а также радиолокационные станции.