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Британия может увеличить военную помощь Украине в следующем году

Марта Бондаренко, редактор ленты
Британия может увеличить военную помощь Украине в следующем году
Фото: Офис президента

Британский премьер-министр Риши Сунак намерен пообещать сохранить или увеличить военную помощь Украине в следующем году.

Об этом говорится в первой большой внешнеполитической речи Риши Сунака, которую он планирует произнести 28 ноября.

Отмечается, что военная и политическая поддержка Украины британским правительством остается неизменной, несмотря на то, что Бориса Джонсона сменила в должности премьер-министра Лиз Трасс, а затем Риши Сунак.

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– Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы предоставим новую поддержку противовоздушной обороны, – сказал британский премьер.

В сентябре Соединенное Королевство заявило, что является вторым по величине донором военной помощи Украине после Соединенных Штатов. В этом году Британия предоставила пособия на 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов).

Напомним, 19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Украину.

Риши Сунак во время встречи с президентом Владимиром Зеленским заверил, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине, пока наша страна не достигнет мира и безопасности.

По словам Сунака, Украина получит 120 специальных зенитных пушек, а также радиолокационные станции.

Источник: Reuters
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