Декабрь, 04 в 11:59

Сейм Польши вернется к рассмотрению резолюции о признании России государством – спонсором терроризма.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на бывшего министра национальной обороны, депутата Антони Мацеревича.

Он заверил, что Сейм обязательно примет резолюцию.

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Напомним, что голосование за резолюцию должно было состояться еще в четверг, но не было кворума.

Перед голосованием Антони Мацеревич внес поправку в резолюцию, в которой, в частности, речь шла о признании прямой ответственности России за сбивание малайзийского пассажирского самолета MH17 в 2014 году и катастрофу самолета президента Польши в Смоленске в 2010 году.

Поправка партии Право и справедливость вызвала возражения со стороны оппозиции.

— В этот раз удастся признать Россию террористической страной. Первым же нападением террористов на Польшу и страны НАТО была смоленская катастрофа в 2010 году. Это была первая террористическая атака, которая показала, что Путин готов к любому преступлению, – отметил Мацеревич.

Следующее заседание Сейма Польши должно состояться 13 декабря.

11 августа Сейм Латвии признал Россию страной — спонсором терроризма, а 10 мая Сейм Литвы объявил РФ террористическим государством. 18 октября парламент Эстонии осудил аннексию украинских территорий и объявил РФ государством — спонсором терроризма.