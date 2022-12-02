Декабрь, 02 в 15:35

В четверг Сейм Польши не смог проголосовать за резолюцию о признании России государством, поддерживающим терроризм. Депутаты не пришли к согласию из-за поправки, которую внесла правящая партия Право и справедливость.

Об этом сообщает PAP.

Российская Федерация несет прямую ответственность за сбитие самолета Малайзийских авиалиний (рейс MH17) в июле 2014 года над Украиной, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

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Также РФ ответственна за крушение рейса 101 Военно-воздушных сил Польши в Смоленске в апреле 2010 года, в которой погибли 96 человек, в том числе и президент Польши Лех Качиньский, польские чиновники, высокопоставленные польские военные и военные командиры стран-членов НАТО, а также члены польского парламента, говорится в поправке.

Во время вечерних дебатов в Сейме депутаты объявили об единодушной поддержке резолюции. Однако поправка партии Право и справедливость вызвала возражения со стороны оппозиции.

Докладчик комитета иностранных дел Павел Коваль из оппозиционной Гражданской коалиции назвал эту поправку разрушающей компромисс, достигнутый в комитете.

Подчеркивается, что проект резолюции разрабатывал комитет по иностранным делам.

В голосовании приняли участие 226 членов Сейма из 460, из них 225 проголосовали за. Никто не голосовал против, один воздержался. Оппозиция не участвовала в голосовании, поэтому кворума не было.

11 августа Сейм Латвии признал Россию страной — спонсором терроризма, а 10 мая Сейм Литвы объявил РФ террористическим государством. 18 октября парламент Эстонии осудил аннексию украинских территорий и объявил РФ государством — спонсором терроризма.